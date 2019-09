Cosenza: domani in Piazza dei Bruzi “La mille e 118 miglia del soccorso”

Promuovere e divulgare la cultura del primo soccorso, della sicurezza stradale e del volontariato in ambulanza, all'insegna dei valori fondamentali come la solidarietà e il senso civico. E' quanto si propone l'iniziativa "Le mille e 118 miglia del soccorso", giunta alla sua terza edizione e che domani, lunedì 30 settembre, dalle ore 9,00, approderà a Cosenza in Piazza dei Bruzi. La manifestazione, alla quale l'Amministrazione comunale ha dato il suo patrocinio, nasce da un'idea del Dott.Cristian Manuel Perez, medico anestesista e rianimatore bolognese, nonché direttore sanitario de "La Sorgente Onlus" che l'ha promossa. Nelle prime due edizioni "La mille e 118 miglia del soccorso" ha coinvolto 40 piazze in tutta Italia. Nella tappa di Cosenza, come nelle altre, saranno allestite postazioni dimostrative e di apprendimento anche pratico, per acquisire familiarità con la prevenzione degli incidenti e la capacità di valutare le situazioni di emergenza. L'iniziativa ha anche carattere formativo, a cominciare dai bambini e dai ragazzi fino ad arrivare agli adulti. Quello della sicurezza stradale è un tema sempre più attuale che interessa tutti i cittadini, siano essi pedoni, automobilisti o ciclisti. Diffondere la consapevolezza dei rischi e utilizzare al meglio le misure di sicurezza è fondamentale per diminuire il tasso di mortalità per incidenti stradali.

Dettagli Creato Domenica, 29 Settembre 2019 19:33