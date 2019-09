A San Donato di Ninea si valorizza il tree climbing

Investire nella risorsa bosco, patrimonio e opportunità per la crescita economica del territorio. Incentivare iniziative che vadano nella direzione della formazione e dell'occupazione giovanile. Tutelare e preservare l'ambiente. – Risponde anche a questi obiettivi il corso di Tree Climbing base, abilitazione ai lavori in quota su fune che sarà presentato Martedì 8 Ottobre alle Ore 17 nella Sala Consiliare.

A darne notizia è il vicesindaco Angelo De Maio esprimendo soddisfazione per l'avvio di questo percorso di specializzazione per lavoratori e tecnici addetti per l'accesso e l'attività lavorativa sui castagni.

Patrocinato dall'Amministrazione Comunale, l'evento è promosso dall'ANIR, Associazione Nazionale Italiana Rocciatori.

Cos'è il tree climbing? Nota anche come arrampicata sull'albero è una tecnica che consente di accedere alla chioma dell'albero e muoversi, in sicurezza passando da un ramo all'altro imbragati al suo interno.

Dalle tecniche di potatura del castagno ai cenni sulla crescita della pianta, dalle informazioni sulla potatura in sicurezza ai requisiti per accedere al corso. Sono, questi, gli argomenti oggetto di studio del corso.

Dopo gli indirizzi di saluto del Sindaco Jim di Giorno, del vicesindaco De Maio e del presidente del Consiglio Comunale Luigi Bisignani, interverranno l'agrotecnico Giacomo Magliocchi ed il formatore Giuseppe Sicilia.