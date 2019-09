Lunedì si riunisce il Consiglio Provinciale di Cosenza

Il Presidente Franco Iacucci ha convocato il Consiglio Provinciale presso la Sala delle Adunanze dell'Ente, in sessione ordinaria e in prima convocazione, per lunedì 30 settembre prossimo con inizio alle ore 11:00.

In apertura dei lavori l'Assise riceverà le comunicazioni del Presidente e, a seguire, è prevista l'approvazione del verbale della seduta Consiliare del 31 luglio 2019.

Il Consiglio procederà quindi all'esame e approvazione del Bilancio Consolidato Esercizio 2018; nonché della variazione n. 3 al Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 (art. 175 c.2 D.Lgs. 267/2000). Variazione alla sezione operativa del DUP.

L'eventuale seconda convocazione è fissata per Martedì 01 ottobre 2019, alle ore 12.00.

