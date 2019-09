Camera Commercio Cosenza, associazioni: "Bene elezione Nola"

"La brillante affermazione di Luigi Nola, con la sua elezione nella Giunta della Camera di Commercio di Cosenza in rappresentanza del settore industria, rappresenta un significativo riconoscimento tanto all'imprenditore che alla storia delle aziende che fanno capo al Gruppo Nola". Lo affermano, in una nota, Confindustria, Confartigianato e Confesercenti, il raggruppamento che ha indicato l'imprenditore in seno al ricostituito Consiglio camerale. Nel formulare all'intera Giunta camerale appena eletta "gli auguri di un buono e proficuo lavoro a favore del sistema delle imprese e piu' in generale dell'economia provinciale", Confindustria, Confartigianato e Confesercenti sottolineano "l'esperienza e le competenze maturate sul campo da Luigi Nola, in particolare nel settore dell'agroalimentare, che rappresenta una delle filiere capaci di generare ricchezza endogena e destinata ad aumentare il proprio peso e la propria influenza positiva nell'indotto, nell'occupazione e nella creazione di valore aggiunto per il territorio".

Dettagli Creato Venerdì, 27 Settembre 2019 20:19