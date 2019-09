Precari ospedale di Cosenza, senza esito la riunione in Prefettura

Si e' concluso con un nulla di fatto l'incontro in Prefettura a Cosenza sulla vicenda dei precari dipendenti della cooperativa Coopservice che fornisce servizi esternalizzati di assistenza all'Azienda ospedaliera cosentina per i quali sono state avviate le procedure di licenziamento. Al tavolo hanno partecipato il commissario alla sanita' calabrese Saverio Cotticelli, il prefetto Paola Galeone, i rappresentanti delle sigle sindacali, un gruppo di lavoratori e l'azienda. Secondo quanto si e' appreso, l'azienda per ora non blocchera' la procedura di mobilita', rimandando tutto ad un incontro da fissare al dipartimento del lavoro della Regione. Intanto, il commissario Cottarelli si e' detto disponibile a cercare una soluzione che preveda la salvaguardia occupazionale degli operatori internalizzandoli. Il prossimo tavolo e' convocato per il 17 ottobre sempre in Prefettura.

Dettagli Creato Mercoledì, 25 Settembre 2019 19:59