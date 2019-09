Corigliano Rossano (Cs), nel weekend torna l’evento “I Love October Fest”

Sabato 28 e Domenica 29 nell'area urbana di Corigliano, in contrada San Francesco d'Assisi, torna l'8a edizione di I Love October Fest. Birra, identità ed enogastronomia protagonisti.

Patrocinato dall'Amministrazione Comunale e dalla Regione Calabria, l'evento promosso dall'associazione Solo Cose Buone, prevede nello spazio antistante il Gallery Cafè l'allestimento di stand, l'area baby con l'intrattenimento dell'associazione Magica Festa e musica dal vivo.

Sabato 28 si esibirà l'Orchestra Mancina, gruppo pugliese dal repertorio ska/reggae che propone un esilarante spettacolo teatrale musicale. È una band storica, fondata nel 1997, che porta la musica d'autore, rivisitata, in piazze ed eventi. Vanta collaborazioni di rilievo con artisti di fama nazionale. Da Roy Paci a Dolcenera. Ha avuto un ruolo da protagonista nello spettacolo messo in scena con Le Iene Pio e Amedeo. Ha partecipato allo ZELIG SHOW itinerante come unica band musicale ufficiale.