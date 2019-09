Rende (Cs), concluso percorso ecologico “Puliamo il mondo”

Si conclude oggi il percorso ecologico promosso dalla Calabra Maceri, da Legambiente e dall'amministrazione comunale della città di Rende.

"Un sentito ringraziamento – si legge in una nota del Comune di Rende – alle insegnanti che hanno inteso condividere lo scopo di questa iniziativa con i vari soggetti promotori; in particolare modo le professoresse Bilotta Maria Paola e

Torcasio Maria Teresa che hanno promosso ed interiorizzato i principi ispiratori di questa iniziativa, incrementandoli con percorsi scolastici ed una programmazione mirata a sensibilizzare, approfittando, del ruolo di educatori, le giovani e vitali menti dei loro studenti.

Gli studenti dell'istituto comprensivo Giovanni Falcone di Rende.

"Puliamo il mondo" ha rappresentato la valorizzazione di un orientamento ideologico globale, per riportare la cura del nostro pianeta, al centro del percorso vitale di ognuno di noi.

Dopo aver svolto le attività di raccolta presso le sponde del fiume Emoli, i ragazzi ed il loro entusiasmo, sono arrivati alle porte della casa comunale ove, l'Assessore con delega all'Ambiente, Domenico Ziccarelli, l'Assessore con delega alla pubblica istruzione, Marinella Castiglione è il consigliere di maggioranza dott.ssa Chiara Lolli, hanno completato il percorso invitando i ragazzi a proseguire in questo compito con la stessa responsabilità mostrata in queste tre giornate".

"Raccontate ai vostri genitori ciò che avete imparato- ribadisce l'Assessore Ziccarelli- invertite le fasi educative e fate in modo che il vostro esempio e le vostre opere, diventino, da oggi, le nostre nuove buone abitudini quotidiane".