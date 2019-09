Il sindaco di Rende incontra agli anziani che soggiornano nella struttura termale di Guardia Piemontese

"La nostra amministrazione ha fatto dell'inclusione uno degli assi portanti del proprio agire politico che necessariamente deve passare attraverso il sostegno alla terza età

stimolandone costantemente l'inclusione civica": così il sindaco Marcello Manna che, accompagnato dall'assessore alle politiche sociali Annamaria Artese, ha fatto visita stamane agli anziani rendesi che soggiornano nella struttura termale di Guardia Piemontese grazie al contributo messo a disposizione dall'ente dell'oltre Campagnano per permettere anche agli over sessanta che versano in condizioni socio-economiche svantaggiate di poter usufruire del servizio gratuito.

"Di fronte alla prospettiva di un progressivo aumento della speranza di vita -ha dichiarato la Artese- è fondamentale costruire una società sempre più a misura di anziano intervenendo su più ambiti: mobilità, spazi pubblici, ambiente, tecnologie, partecipazione, apprendimento. Per questo nelle politiche della terza età bisogna partire dall'interrogarsi sulle soluzioni utili a rendere accessibili alle persone anziane le stesse opportunità a disposizione degli altri cittadini. Solo così è possibile favorire un processo di invecchiamento attivo".

Dopo il pranzo nella struttura alberghiera che ospita i sessantasei rendesi, sindaco e assessore hanno offerto torta e spumante allietando, in una clima di grande convivialità, il pomeriggio degli anziani.

"Si tratta -ha concluso l'assessore- di una delle iniziative più apprezzate a favore della terza età e il nostro sforzo, ogni anno, è quello di garantire servizi di alta qualità. Gli anziani sono una risorsa d'inestimabile valore, le loro esperienze possono servire da esempio e sprone per le nuove generazioni. È dunque importante garantire lo svolgimento di iniziative come questa che concorrono al miglioramento del loro benessere psico-fisico".

Dettagli Creato Mercoledì, 25 Settembre 2019 16:41