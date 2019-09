SS 107 ‘Silana Crotonese’, Anas: limitazioni al transito per lavori di manutenzione

Per consentire l'esecuzione dei lavori di manutenzione programmata dei muri in corrispondenza dei Viadotti Motta I e Spezzano - rispettivamente nei comuni di Rovito e Spezzano della Sila, in provincia di Cosenza - si rendono necessarie limitazioni al transito veicolare lungo la strada statale 107 "Silana Crotonese".

Nel dettaglio, a partire dalle ore 7:00 di domani, 25 settembre, nei tratti compresi tra il km 39,000 ed il km 39,900 e tra il km 45,000 ed il km 45,800 della statale sarà istituito il senso unico alternato della circolazione, regolato da semaforo o dal personale di cantiere, mediante il restringimento della carreggiata sinistra.

Il provvedimento sarà in vigore fino al 20 dicembre.