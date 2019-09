Cosenza, presentata a Confindustria la prima impresa calabrese specializzata in assistenza aerei

"La nuova realta' aziendale che prende il volo dal sud". E' stato questo il titolo dell'evento, svoltosi nella sede di Confindustria a Cosenza, nel corso del quale e' stata presentata la prima impresa calabrese specializzata in assistenza e manutenzione tecnica degli aeromobili di linea. La "Isca Aircraft Maintenance" e' il frutto della passione per l'aviazione e della competenza trentennale e certificata di esperti del settore che hanno deciso di localizzare la loro azienda in Calabria, con sede nell'aeroporto di Lamezia. "L'azienda e' gia' sul mercato - e' detto in un comunicato di Confindustria Cosenza - ed assiste varie compagnie aeree, garantisce interventi immediati sugli aeroporti di Calabria e Sicilia grazie alle officine mobili e interviene, su richiesta, su tutto il territorio nazionale". "Siamo i primi in assoluto per il Sud - ha dichiarato l'amministratore unico Maddalena Russo - in un settore che e' di nicchia, con un target di qualita' altissimo. Isca e' un'azienda che si occupa di manutenzione, accurata e costante, sugli aerei di linea". Oltre a Russo all'evento erano presenti i soci Giacomo Aversa e Maurizio Rossano. Ai lavori, aperti dal saluto di Rosario Branda, direttore di Confindustria Cosenza, hanno partecipato Fortunato Amarelli, neopresidente di Confindustria Cosenza, ed il consigliere regionale Giuseppe Giudiceandrea.

"Oggi parliamo di buona imprenditoria e la Calabria - ha detto il presidente Amarelli - ha una forte capacita' di attrarre imprese. E questo grazie soprattutto alle competenze dei nostri giovani, che sono una delle prime risorse. Quando si impiantano aziende di questa validita' i risultati positivi sono destinati ad aumentare, perche' certamente nascera' un indotto di aziende locali". "Rapidita', capacita' di problem solving, uso delle tecnologie piu' innovative e soprattutto affidabilita' e rispetto rigoroso degli standard di qualita' richiesti in un settore delicato perche' collegato alla sicurezza dei passeggeri, come hanno spiegato i componenti del management di Isca durante l'incontro, sono le basi - e' detto ancora nel comunicato - sulle quali hanno deciso di edificare la loro impresa in un territorio ricco di potenzialita' di crescita e sul quale si vogliono far ricadere gli effetti positivi di un'azienda che non nasconde l'ambizione di diventare leader nel settore". A concludere i lavori Francesco Russo, vicepresidente della Regione e assessore alla Programmazione Nazionale e Comunitaria, nonche' ordinario di Ingegneria del Trasporti dell'Universita' di Reggio Calabria. "La Calabria in tutto il mondo del trasporto aereo - ha sostenuto Russo - puo' partecipare ad alto livello perche' il fatto di essere marginali e non avere ferrovie di qualita' ci obbliga a tenere gli aeroporti efficienti. E per farlo diventiamo punto di riferimento del traffico aereo nazionale e internazionale. Dunque, avere una filiera completa sul territorio consente al trasporto aereo della nostra regione di fare un salto qualitativo importante".