Cosenza, domani in Piazza XI Settembre il Villaggio della Salute

Domani, sabato 21 settembre, dalle ore 9,30 alle ore 20,00, in piazza XI Settembre, verrà allestito il Villaggio della Salute, una iniziativa promossa dagli Assessori Francesco De Cicco e Rosaria Succurro.

All'interno dell'area allestita sarà possibile fruire gratuitamente di consulenze personalizzate su un corretto stile di vita, a partire da una sana alimentazione, attraverso la misurazione della bioimpedenziometria e del fabbisogno proteico. Inoltre sarà possibile sottoporsi alla misurazione dei parametri vitali e ad elettrocardiogramma, controllo audiometrico, misurazione della glicemia e della pressione arteriosa e della saturimetria.

L'iniziativa degli Assessori De Cicco e Succurro è realizzata con il patrocinio dell'Amministrazione comunale e in collaborazione con Amplifon, Avam, Herbalife e l'Associazione IoNoi odv.

"La prevenzione - affermano De Cicco e Succurro - è fondamentale per curare al meglio la propria salute, soprattutto in una terra bisognosa di sanità. L'iniziativa è la dimostrazione di come si possa creare una rete sociale tra aziende private, enti pubblici e associazioni, a supporto delle realtà sanitarie territoriali pubbliche".