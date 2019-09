A Rende (Cs) il primo dei tre appuntamenti con "Puliamo il Mondo"

Si è svolto questa mattina il primo di tre appuntamenti nell'ambito dell'iniziativa di Legambiente: "Puliamo il Mondo", in collaborazione con il circolo di Legambiente Serre Cosentine e Calabra Maceri e servizi SpA, che ha visto coinvolte 4 classi dell'Istituto Comprensivo di Rende Centro, in un percorso suggestivo che ci ha condotti attraverso le suggestive stradine del Centro Storico in Piazza degli Eroi, nel cuore del borgo antico. Domani Puliamo il Mondo sarà a Castrovillari in Loc Vigne.

Dettagli Creato Venerdì, 20 Settembre 2019 16:26