Cosenza, disagi idrici nel centro città il 20, 23 e 26 settembre per lavori di ingegnerizzazione delle reti

Per consentire di proseguire, su via Caloprese e via Francesco Saverio Nitti, i lavori di ingegnerizzazione delle reti idriche di distribuzione urbana e quelli di manutenzione straordinaria e di infrastrutturazione delle reti funzionali al miglioramento della gestione del servizio di distribuzione idrica e alla riduzione delle perdite, si verificheranno nei prossimi giorni alcune interruzioni dell'erogazione idrica nel centro città. Lo comunica il Settore Infrastrutture del Comune di Cosenza precisando che i lavori di allaccio delle nuove condotte alle reti idriche esistenti, comporteranno:

domani, venerdì 20 settembre, dalle ore 9,00, l'interruzione della condotta posta su Corso d'Italia per l'allaccio del nuovo anello di condotta proveniente da via Caloprese;

lunedì 23 settembre, dalle ore 9,00, l'interruzione della condotta posta su Corso d'Italia per l'allaccio del nuovo anello di condotta proveniente da via Roma;

giovedì 26 settembre, dalle ore 9,00, l'interruzione della condotta posta all'incrocio di via Roma per l'allaccio del nuovo anello di condotta congiungente quella su Corso d'Italia.

La situazione tornerà alla normalità non appena saranno ultimati i lavori.

