Conte-bis, Manna: "Nomina Orrico a sottosegretario è ottimo segnale per la Calabria"

"Auguri di buon lavoro per Anna Laura Orrico. La sua nomina, come nuovo sottosegretario al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, è un segnale molto importante per la nostra regione. Sono convinto che Anna Laura Orrico ,come unica rappresentante calabrese nel governo, sarà un punto di riferimento importante. Con il suo entusiasmo e la sua determinazione, sono certo, che riuscirà a fare rete tra noi sindaci sulla promozione delle attività culturali del territorio. Il suo ruolo nel ministero è centrale e può essere da raccordo per progetti importanti di questa area urbana capace di attrarre turismo e produrre un indotto economico fondamentale per un cambio di passo che questa regione merita". Lo afferma, in una nota, il sindaco di Rende Marcello Manna.

Dettagli Creato Giovedì, 19 Settembre 2019 17:40