La Fondazione Fira a Cosenza per una serata a favore della ricerca reumatologica

Raccogliere fondi a favore della ricerca medico-scientifica per finanziare progetti di ricerca per i pazienti colpiti da gravi malattie reumatologiche. E' questo l'obiettivo che si pone FIRA ONLUS (Fondazione Italiana per la Ricerca sull'Artrite) cui saranno destinate le donazioni raccolte in occasione dell'evento che si terrà a Cittadella del Capo (CS), domenica 22 settembre (alle ore 21.00) presso il Palazzo del Capo (Via Cristoforo Colombo, 5). L'appuntamento è ospitato all'interno della serata "I Percorsi Della Musica", spettacolo a cura del Maestro Giuseppe Perrone. Gli spettatori, che parteciperanno alla manifestazione, potranno devolvere un'offerta libera a favore della Fondazione FIRA.

"Le gravi forme di artrite sono molto dolorose e minano seriamente la qualità di vita - sostiene il Prof. Carlomaurizio Montecucco, Presidente di FIRA ONLUS -. Grazie alla ricerca medico-scientifica è possibile trovare nuove soluzioni e fornire un aiuto concreto ai pazienti. La serata sarà anche l'occasione per sensibilizzare la popolazione sull'importanza della conoscenza e della prevenzione delle patologie reumatologiche. Si tratta, infatti, di malattie ancora troppo sottovalutate e sottostimate dall'opinione pubblica nonostante colpiscano milioni di persone solo in Italia. Ringraziamo i cittadini che decideranno di sostenerci e tutti gli organizzatori per l'ospitalità".

La Fondazione stata costituita nel 2006 su impulso della Società Italiana di Reumatologia (SIR). FIRA nasce con l'obiettivo di sostenere la ricerca scientifica nel campo della diagnosi e della cura delle malattie reumatiche, finanziando progetti di ricerca svolti in collaborazione da più centri italiani o anche da singoli ricercatori. Testimonial della Fondazione è la grande Carla Fracci.