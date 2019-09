Il sindaco scrive al Direttore dell’Uoc di Ostetricia/-Ginecologia dello Spoke Cetraro- Paola

"Apprendiamo con viva soddisfazione della Sua nomina a Direttore dell'Uoc di Ostetricia /Ginecologia dello Spoke Cetraro-Paola a seguito degli eventi che hanno determinato la sospensione temporanea delle attività del punto nascita di Cetraro". Lo afferma il sindaco Angelo Aita, il Presidente del Consiglio Comunale Carmine Quercia e I Capi Gruppo Ermanno Cennamo- Tommaso Cesareo in una lettera indirizzata al Direttore dell'Uoc di Ostetricia/-Ginecologia dello Spoke Cetraro- Paola

"Conosciamo la Sua professionalità e la qualità del suo operato che certamente daranno nuovo impulso alle attività inerenti l'organizzazione del punto nascita.

Come saprà, la sospensione temporanea del punto nascita, oltre alle criticità già sanate, è legata alla mancata presenza del direttore dell'Uoc.

Considerato, dunque, che l'Asp di Cosenza ha proceduto ad incaricarLa e consapevoli del tempo a sua disposizione per decidere, vista la situazione di emergenza che si è venuta a creare con grave nocumento per le mamme gravide costrette a percorrere lunghe distanze per vivere in sicurezza e tranquillità il momento più felice della loro esistenza, Le chiediamo di assumere, in tempi celeri, la direzione dell'Uoc Otetricia/Ginecologia nella certezza che avrà al Suo fianco, non solo gli scriventi, ma anche tutti gli operatori e la comunità intera del tirreno cosentino".