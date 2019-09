Il Comune di Castrovillari aderisce all’evento “Puliamo il mondo”

"Il Comune di Castrovillari, nell'ottica di una sempre maggiore partecipazione e di un maggior coinvolgimento dei cittadini alle buone pratiche di Raccolta Differenziata, ha inteso aderire alla ormai consolidata esperienza di Legambiente Puliamo il Mondo, edizione italiana di Clean up the World, il più grande appuntamento di volontariato del mondo a tematica ambientale".

Lo rende noto l'Amministrazione comunale ricordando ancora che " l'evento si inserisce perfettamente nelle attività di sensibilizzazione costantemente in atto e ne incrementa l'efficacia attraverso un'azione concreta come quella di ripristino e bonifica di luoghi di grande interesse deturpati dalla noncuranza di alcuni."

Inoltre, l'iniziativa tende a voler sviluppare una forte coscienza ambientale nei ragazzi e nei cittadini che si desidera coinvolgere in questo evento altamente formativo nella giornata di sabato, 21 settembre, sin dalle ore 9. L'appuntamento, per la realizzazione a più mani, è nei pressi de "A Barracca", località Vigne di Castrovillari.

"La giornata prevede-spiega l'Amministrazione - la pulizia di un'area di rilievo della città con momenti di approfondimento sui temi della Raccolta Differenziata, del compostaggio domestico e dello sviluppo sostenibile condotti da esperti in materia. I partecipanti saranno coordinati e seguiti da personale qualificato che assicurerà la piena sicurezza nelle operazioni utilizzando un kit con guanti, mascherina monouso e sacchetti in modo che possano operare nella più assoluta incolumità."

Inutile dire che l'Amministrazione municipale invita tutti , e in particolare i ragazzi, a questo momento di cittadinanza attiva, auspicando presenze considerevoli, significative per la crescita della coscienza verso un bene comune da tutelare e tramandare , con attenzione, qual è l'ambiente che ci circonda.