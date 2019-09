Anas, lavori degli impianti tecnologici delle gallerie lungo l’A2 autostrada del Mediterraneo in provincia di Cosenza

Per l'esecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti tecnologici di ripetizione del segnale telefonico delle gallerie presenti lungo l'A2 Autostrada del Mediterraneo', si rendono necessarie delle limitazioni al transito veicolare in provincia di Cosenza.

Nel dettaglio, per consentire le attività delle gallerie Jannello, Donna di Marco, Campotense II, Colle Trodo e Mormanno, nel tratto compreso tra il km 157,700 e il km 174,600, fino al 26 settembre e dal 30 settembre fino a venerdì 11 ottobre 2019, nella fascia oraria compresa tra le ore 08:00 e le ore 16:30 è in vigore il restringimento di entrambe le carreggiate e la chiusura alternata delle corsie di marcia o di sorpasso

