Mostra del maestro Francesco Senise a San Marco Argentano (Cs)

Una selezione di 25 opere che omaggiano la Calabria, attraverso gli occhi di un artista straordinario che con questo nuovo ciclo pittorico dai colori caldi e sfolgoranti, dalle pennellate morbide e volitive, rievoca le tradizioni, i piccoli rituali quotidiani delle nonne, alcuni mestieri perduti come lo sforzo continuo dei salinari piegati dalla fatica ma non nello spirito, uno spaccato di vita vissuta tra vicoletti, palazzi, stradine e case baciate dal sole.

Approda a San Marco Argentano "I colori della mia terra" mostra del maestro Francesco Senise.

"Le mie opere-dichiara Senise- sono un richiamo alla memoria attraverso l'arte: ogni dipinto è un tornare indietro nel tempo, è un rivivere momenti duri certamente, ma felici, con immagini che, più di mille emozioni e mille parole non dette, riescono a suscitare frammenti di ricordi, perché come afferma l'artista «la pittura è poesia muta» e l'arte diventa come baluardo per non dimenticare l'orgoglio e la fierezza di un popolo, un arte evocativa che cerca di raccontare attraverso i dipinti la ricchezza culturale della nostra terra e dei suoi meravigliosi colori, una calabria del lavoro, del sacrificio e della dignità ,questa e' la Calabria che mi piace raccontare".

La mostra, che sarà inaugurata alla presenza del Sindaco di San Marco Argentano, giovedì 19 settembre sarà aperta fino a domenica 22 settembre, in concomitanza con la Fiera dei Comuni, presso il Museo Civico "Mario Morelli".

Dettagli Creato Martedì, 17 Settembre 2019 10:15