Rende (Cs), amministrazione comunale presente nel primo giorno di scuola

Primo giorno di scuola e prima campanellanellescuole di Rende.L'amministrazionecomunaleguidata dal sindaco Marcello Manna, come ogni anno, non ha fattomancare la presenza e ilsalutodegliassessoriMarinella Castiglione, Mario Rausa, DomenicoZiccarelli, AnnamariaArtese e PierpaoloIntorno. Un salutoaffidato ,findalle prime ore del mattino, sopratutto al sindaco Manna che con unaletterapubblicatasufaceebooksi è rivolto non solo aglistudenti, ma all'interocorpodocente di scuoleche "in questianni - sileggenellalettera- sono state oggetto di lavori di riqualificazione. Puntiamo, come amministrazione, ad averestrutturescolastichepiùsicure, comode e confortevoli.Voistudenti, come icittadini, nellamiaazioneamministrativa, restate al centro di tutto". Unaletterache continua nelricordo di quelloche è statofattodall'amministrazione Manna in questianni con unrapportocomune- studentiche è diventatosemprepiùintenso: " icorsi di cittadinanzaattivanellescuole. In questianninon misonomeravigliatoaffattodellevostredomande. Siete molto attentisuognicosa.Ogni piccolo dettagliodellacittà è esaminato con la lented'ingrandimento e anche, attraversoquesticorsi, ho avuto la piacevolesensazione di averedavanti a me preparaticollaboratori. La cittàcresce con gliocchivostri. La legalità, la trasparenzaamministrativa, ilrapporto con l'ambiente. Quest'ultimo, untema di estremaimportanza. C'èl'emergenzarifiuti in Calabria e ,comepresidentedell'Atorifiuti Cosenza, verrò a dare unacomunicazionepiùapprofonditasuquestotema. Il comune di Rende è statounodeiprimicomuni in Italia che ha aderitoallacampagna Plasticfree e dal 1settembre 2019 è in vigorel'ordinanza per la riduzionedeirifiuti di plasticasulterritorio. Quindi, anchenellevostreclassi, sforziamoci, insieme, a rispettarequestaordinanzache è unavera e propriarivoluzioneambientale. Studiate, ma nellostesso tempo, non dimenticatemai di divertirvi. Nella vita conta la passione. Lo studio non deveessere un peso, ma puòessere un mezzo per far crescere la vostracuriosità verso un mondoche non è sempre giusto, ma voisieteiprotagonisti e non potetetirarviindietro. Grazie al vostrocontributo, con la vostrasensibilità edenergia, questomondopuò e devemigliorare".

Dettagli Creato Lunedì, 16 Settembre 2019 14:39