Coltivano 780 piante di marijuana: due arresti a Cetraro (Cs)

Una coltivazione di 780 piante di marijuana e' stata individuata a Cetraro dai carabinieri che hanno arrestato due persone del posto. L'operazione e' stata condotta dai carabinieri della Compagnia di Paola - Stazione di Guardia Piemontese Marina, e della Stazione Carabinieri Forestale di Cetraro, supportati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori "Calabria". Al termine di servizi di osservazione, i militari hanno arrestato T.A. e S.S., rispettivamente di 40 e 28 anni, entrambi originari di Cetraro, per produzione di sostanze stupefacenti. L'indagine, coordinata dal pm Maria Francesca Cerchiara, e dal procuratore di Paola Pierpaolo Bruni, ha portato all'individuazione di 780 piante di marijuana in fase di coltivazione, in una piantagione realizzata in contrada Mancheio.

