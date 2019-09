Cassano allo Ionio (Cs), nate altre 6 piccole tartarughe “caretta caretta”

Erano 45 fino a ieri (mercoledì 11 settembre), poi stanotte altre 6 piccole tartarughe marine della specie Caretta caretta sono nate sul litorale di Cassano allo Jonio. La schiusa è avvenuta sulla spiaggia si Sibari, nei pressi del lido "Marlusa" di Marina di Sibari dove una Caretta caretta, nella notte tra il 24 e il 25 luglio scorso, aveva depositato le sue uova. Il nido era stato scoperto da alcuni volontari ed esperti dell'Oasi WWF di Policoro proprio sotto gli ombrelloni del lido e da loro immediatamente spostato e messo in sicurezza.

Dopo quarantotto giorni di incubazione naturale, ad oggi sono in totale 51 le nuove Caretta caretta nate dalle 56 uova del nido, quindi il 94% del totale.

L'evento non è una novità per il litorale cassanese: era accaduto già altre due volte, nell'estate del 2008 e in quella del 2014, che le tartarughe nidificassero in questa zona. La schiusa è stata seguita da Gianluca Cirelli, biologo marino responsabile del WWF di Policoro e da altri esperti e volontari, che hanno verificato che tutte le tartarughine raggiungessero il mare, aiutati anche da alcune torce che non danno fastidio ai cuccioli, ma anzi sono un riferimento e li aiutano a dirigersi verso la riva per entrare in acqua.