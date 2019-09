Turisti tedeschi in visita a Morano Calabro (Cs)

Nella mattinata odierna un gruppo di duecentocinquanta turisti tedeschi visiterà Morano e le sue bellezze artistiche, paesaggistiche e naturalistiche.

Frutto della collaborazione tra la società Perla del Pollino, conduttrice del locale punto IAT, e l'agenzia Forte Viaggi di Sibari, l'iniziativa rappresenta l'inizio di un percorso destinato ad aumentare sin dai prossimi mesi il numero di visitatori, generando condizioni favorevoli per l'economia.

Gli ospiti saranno accolti dal sindaco Nicolò De Bartolo e condotti alla scoperta del centro storico dalle guide ufficiali Mariella Rose e Franca Piluso.

«La sinergia tra le istituzioni che hanno salutato con entusiasmo l'iniziativa, le guide ufficiali del Parco Nazionale del Pollino, l'Aigae e le Guide Turistiche Regionali» - dichiarano Rose e Piluso - è stata fondamentale per portare a compimento questa esperienza innovativa e molto importante per lo sviluppo del territorio. Dal canto nostro abbiamo coinvolto figure professionali e interpreti qualificati in lingua tedesca e inglese, così da poter rendere piacevole per gli ospiti la comprensione del nostro patrimonio materiale e immateriale».

In siffatto programma non potevano mancare la gastronomia e la tradizione. E infatti agli amici tedeschi sarà offerta la degustazione delle "vecchierelle" (leggasi crespelle) - preparate dalla signora Lina Fittipaldi - e dei nostri prodotti agroalimentari, ciò anche grazie agli operatori del settore che hanno mostrato la loro disponibilità e saputo cogliere questa occasione di crescita. Inoltre, nel corso della giornata, si ascolteranno suoni e melodie folcloriche curate del maestro Luigi Stabile e si ammireranno il costume tipico e gli abiti rinascimentali indossati nella manifestazione "Festa della bandiera".

Oltre ad ammirare le emergenze culturali del posto, la comitiva è impegnata in una salutare scarpinata lungo il tracciato dell'antica ferrovia Calabro/Lucana; nella fattispecie la compagnia percorrerà il tratto Castrovillari/Morano. Lo farà ascoltando il racconto delle composite sfaccettature della nostra terra, gustandone i colori e gli odori che, in questa appendice estiva, la dipingono più e meglio del pennello. Tra i soggetti interessati a presentare adeguatamente il nostro territorio il Gruppo Speleo del Pollino, in testa il suo presidente Roberto Berardi.

«Per crescere occorre cooperazione e impegno», è il commento del sindaco Nicolò De Bartolo e del consigliere delegato al Turismo, Salvatore Siliveri. «Quando le istituzioni incontrano realtà private con le quali condividere idee e piani di sviluppo, immaginare progetti di promozione finalizzati ad attrarre flussi turistici, diventa più semplice e i risultati lentamente divengono più tangibili ed evidenti. Oggi salutiamo con entusiasmo gli ospiti tedeschi e li invitiamo a frequentare i nostri luoghi e ad investire nel nostro centro storico, dove la vita, lo dimostrano i centenari presenti, scorre serena e longeva». «L'estate 2019», aggiungono e concludono De Bartolo e Siliveri, «ha fatto registrare un sostanzioso incremento di arrivi e presenze, la qual cosa, frutto diretto del costante lavoro realizzato in questi ultimi anni, ci riempie di soddisfazione. Ora serve continuità. Ed è quel che stiamo facendo. Sapendo di poter contare su soggetti propositivi e operativi come la società Perla del Pollino cui va la nostra gratitudine».