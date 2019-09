"Dispiace ascoltare le dichiarazioni del Senatore Morra quando parla di repulsione verso alcuni PD della Calabria. Conosco quanti in queste ore affannosamente stanno inseguendo Morra affinché intercedi con il Movimento 5 Stelle per le prossime elezioni regionali e sinceramente non meritano quella considerazione. Da un lato c'è la preoccupazione legittima di esponenti del PD di replicare il governo giallo-rosso dall'altra si assiste a farneticazioni, chiusure immotivate e finanche colpi bassi volti a minare la credibilità del PD. Consiglio agli amici del PD che anche in queste ore sono pronti a inseguire i loro peggiori estimatori a ritrovare un po' di dignità e un sussulto di orgoglio. Non è possibile che pur di sbarazzarsi di Mario Oliverio si facciano fustigare pubblicamente da esponenti come il senatore Morra che non hanno alcun merito politico nè particolari qualità umani e morali". Ad affermarlo Luigi Gugliemelli, Segretario Provinciale Pd Cosenza.

