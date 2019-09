Mendicino (Cs), lavori di bitumatura: l’11 settembre al via i lavori nel centro storico

Nei mesi scorsi è stata realizzata la più importante opera di bitumatura mai fatta a Mendicino con lavori su tutto l'asse viario principale da contrada Rosario fino a località San Paolo. Da domani, mercoledì 11 settembre, al via i lavori nel centro storico.

«Il nostro impegno continua – dichiara il sindaco Antonio Palermo – e proseguiamo ripartendo proprio da dove avevamo lasciato cioè dalla nuova rotatoria che abbiamo realizzato a contrada Candelisi, e da lì arriveremo in zona San Pietro.Infine, per come previsto dalle procedure relativamente al finanziamento ottenuto, finito questi lavori richiederemo la possibilità di utilizzo delle economie residuate per completare nella prossima primavera questo importantissimo intervento di bitumazione arrivando fin nel cuore del centro storico».

Per evitare disagi o ritardi negli spostamenti da e per l'area urbana e le serre cosentine, si invitano i cittadini ad utilizzare come percorso alternativo Via Acheruntia.