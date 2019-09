Cosenza: sospesa domani la raccolta dell'organico e del vetro a causa del blocco dei conferimenti presso gli impianti regionali di smaltimento

A causa del blocco dei conferimenti presso gli impianti regionali di smaltimento, la raccolta dell'organico e del vetro prevista per domani non potrà essere effettuata.

Lo comunica l'Amministrazione comunale, scusandosi con la cittadinanza per i disagi che deriveranno dalla temporanea sospensione del servizio che non è in alcun modo imputabile all'Ente e al gestore dello stesso servizio.

Dettagli Creato Martedì, 10 Settembre 2019 14:56