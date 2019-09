Gli agricoltori bloccano l’accesso alla discarica di Cassano allo Ionio: “Regione ritiri ordinanza sui rifiuti”

Una cinquantina di agricoltori, alcuni dei quali a bordo dei loro trattori, hanno bloccato l'accesso alla discarica controllata di contrada " Silva" a Cassano allo Jonio. Il blocco degli ingressi non permette agli autocarri in attesa di poter sversare il loro carico all'interno dell'impianto. Gli agricoltori della zona protestano contro l'ordinanza emessa dal presidente della Regione, Mario Oliverio, che autorizza il sovralzo della quarta buca per 30 mila metri cubi. "Siamo stanchi - dice Pietro Francomano, uno degli organizzatori della protesta - di questa situazione. Chiediamo al governo regionale di ritirare l' ordinanza che autorizza il sovralzo o quanto meno di ridiscutere il provvedimento. Se non riceveremo nessuna risposta siamo pronti a portare avanti ad oltranza questa nostra protesta".

Dettagli Creato Martedì, 10 Settembre 2019 11:03