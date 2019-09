Vincenzo De Luca a Diamante per il “Peperoncino festival”

"Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, sarà presente al Peperoncino Festival di Diamante". Lo annuncia il Sindaco della città del Tirreno cosentino, Sen. Ernesto Magorno, che continua: "Ringrazio il Governatore De Luca per aver accettato il nostro invito, è una grande soddisfazione per la città di Diamante. La presenza di De Luca testimonia e consolida il rapporto che, storicamente, ci lega alla Campania. Sono infatti numerosi, ogni anno, i cittadini campani che scelgono la nostra città come meta turistica. La loro presenza,infatti, è stata ed è fondamentale per la crescita del nostro territorio".

Dettagli Creato Lunedì, 09 Settembre 2019 17:17