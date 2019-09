Il Comitato Azione Civile - Nuova Cosenza: "Stefania Covello sottosegretaria sarebbe la migliore risorsa al Governo del Paese"

"Non ci sono dubbi, il totosottosegretari, la roulette di nomi dati in lizza per postazioni di sottogoverno, lascia sempre adito a pettegolezzi e sorprese, a volte negative.

Bisognerebbe, invece, adottare un'ottica di merito e di coerenza politica per riempire caselle di grande rilevanza come i viceministeri e i sottosegretariati.

La Calabria è rimasta fuori dalla prima fase di composizione del nuovo Governo del Paese e può tornare protagonista, dopo anni di trascuratezza politica, con la nomina di personi competenti e coerenti nel loro percorso politico come il Sindaco di Diamante Ernesto Magorno, l'attuale deputato Antonio Viscomi e l'ex parlamentare Stefania Covello, protagonisti all'ultima Leopolda dei tavoli per il meridione d'Italia.

Serve tenere acceso il riflettore in una Regione che andrà presto al voto ma che ha bisogno di brillare con le persone giuste al Governo che siano simbolo di quella Calabria buona e competente che ci da lustro.

Per cambiare politica, per un cambiamento vero, occorre cambiare i protagonisti, ecco perché Magorno, Viscomi e Covello incarnano quel sentimento di novità di cui c'è bisogno nel Mezzogiorno e in Calabria in particolare. Soprattutto Stefania Covello che in Parlamento ha dimostrato in più occasioni, con la difesa dei medici calabresi, di avere anche la passione giusta e di essere una delle risorse migliori di questa Regione". Lo afferma una nota del Comitato Azione Civile – Nuova Cosenza.