San Marco Argentano: prende forma il Cammino di Sant'Antonio

Mercoledì 11 settembre, a San Marco Argentano (Cs), si terrà l'inaugurazione del Cammino di Sant'Antonio al Sud. Il progetto, voluto dai Frati della Pontificia Basilica del Santo di Padova e dall'Associazione Il Cammino di Sant'Antonio, ha come obiettivo ripercorrere il percorso fatto da Antonio nel 1221. Un viaggio da Capo Milazzo a Padova lungo 1250 chilometri: "Mercoledì-commenta il referente per la Calabria, Antonio Modaffari, insieme alle Reliquie del Santi, ai frati provenienti da Padova e ai membri dell'Associazione faremo un passo fondamentale verso la realizzazione di questo sogno. Non manca molto, infatti, per completare tutta la direttrice Sud e, in questo senso, sarà fondamentale avere l'aiuto di tanti cittadini e associazioni così come avvenuto in Calabria. Andiamo avanti-conclude Modaffari-con la consapevolezza che quello che sarà il secondo cammino più lungo d'Europa non è più utopia, ma una piacevole realtà".

