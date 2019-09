Cimitero Internazionale Migranti in un libro, dedicato all’immigrazione, appena uscito in Francia. Corbelli (Diritti Civili): ”E’ questa la Calabria vera, solidale e accogliente, motivo di orgoglio nel mondo”

Il Cimitero Internazionale dei Migranti in un libro, dedicato all'immigrazione, appena uscito in Francia. Lo rende noto il leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli, che sottolinea "come sia questo il volto vero, solidale e accogliente della Calabria, motivo di orgoglio nel mondo, non certo il deplorevole episodio di aggressione e calci ad un povero, innocente bambino marocchino, avvenuto ieri sera nella civilissima e ospitale città di Cosenza" . La grande opera umanitaria, in fase di realizzazione a Tarsia, in provincia di Cosenza, dunque sempre più al centro dell'attenzione mondiale. Dopo i numerosi reportage di storici media nazionali e internazionali adesso la grande opera umanitaria, che darà dignità alle vittime dei tragici naufragi, viene celebrata anche in un libro appena uscito in Francia, ad opera di uno scrittore e politico (Pierre Freyburger), un giornalista (Eric Chabauty ) e un fotoreporter (Luc Georges). Il volume, dal titolo, "L'Impasse" è dedicato al tema dell'immigrazione e dell'accoglienza e un capitolo è dedicato alla monumentale opera in fase di realizzazione a Tarsia, in Calabria, in un luogo molto bello e fortemente simbolico, su una collina della Pace, un'area di oltre 28mila mq, immersa tra gli ulivi secolari(che resteranno intatti), di fronte al vecchio cimitero comunale, in parte ebraico, e al Lago e vicino l'ex Campo di Concentramento fascista più grande d'Italia, quello di Ferramonti, luogo di prigionia ma anche di grande umanità, dove, durante la guerra, nessuno degli oltre tremila internati subì mai alcuna violenza. I quattro autori, lo scorso anno, nel mese di maggio, erano stati a Tarsia per preparare il loro lavoro. Erano stati accolti dal sindaco Roberto Ameruso e dal leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli, promotore della grande opera umanitaria, per la cui realizzazione lotta ininterrottamente da 6 anni, dalla tragedia di Lampedusa del 3 ottobre 2013. Gli autori del libro nei prossimi giorni ritorneranno nel piccolo centro del cosentino per consegnare personalmente a Corbelli, ad Ameruso e al Governatore Mario Oliverio, che finanzia, con la Regione, la grande opera. Gli autori francesi, lo scorso anno, avevano definito questo progetto "eccezionale, un esempio unico e un messaggio esemplare di pace e di accoglienza per il mondo intero".

