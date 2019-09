Il circolo del PD "Centro storico - frazioni" di Cosenza aderisce alla mobilitazione a sostegno della petizione per la indizione delle elezioni primarie regionali.

Oggi, sabato 7 settembre dalle ore 17,00 alle ore 20,30 sotto la Federazione Provinciale del PD in via Macallè a Cosenza sarà allestito un banchetto per raccogliere le firme degli iscritti con le quali si chiede l'immediata convocazione delle primarie in Calabria per scegliere il candidato alla Presidenza per il centro sinistra alle prossime elezioni regionali.

"Alle regole dello Statuto del PD non si può derogare. Ai calabresi va data la possibilità di scegliere il proprio candidato al pari di altre regioni".