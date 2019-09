Corigliano Rossano: evento in piazza Duomo, cambia viabilità

Modifiche alla viabilità per l'evento Progetto scuola calabria, Martedì 10 Settembre dalle ore 17 sarà vietato sostare e circolare su piazza Duomo.

È quanto contenuto nell'ordinanza del Comandante della Polizia Municipale Arturo Levato che dispone i percorsi alternativi da praticare.

Tutti i veicoli transitanti su via Toscano Mandatoriccio, giunti all'intersezione con Piazza Duomo e via Arcivescovado, hanno l'obbligo di svolta a destra per immettersi su quest'ultima.