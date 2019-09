Proseguono le attività di prevenzione promosse dalla Presidente della Commissione consiliare sanità di Palazzo dei Bruzi, Maria Teresa De Marco, delegata del Sindaco Occhiuto alla salute pubblica. Accanto a quelle già in essere e già varate dalla Commissione sanità e che riguardano, in linea con le azioni portate avanti, a più riprese, dall'Amministrazione comunale, la diffusione della cultura della prevenzione, si aggiunge, ora, la consulenza gratuita assicurata, per la prevenzione del rischio cardiovascolare, a beneficio dei dipendenti del Comune.

Lunedì 9 settembre, dalle ore 15,00 alle ore 18,00, presso la Saletta preconsiliare del Comune di Cosenza, al terzo piano di Palazzo dei Bruzi, i dipendenti comunali avranno, infatti, la possibilità di sottoporsi gratuitamente ad uno screening sulla nutrizione e finalizzato proprio alla prevenzione del rischio cardiovascolare.

Lo screening sarà a cura della stessa Presidente della Commissione sanità che, come è noto, è anche medico, e della biologa, dottoressa Giuseppina Cassano.

"Per quanto nel rischio cardiovascolare entrano in gioco i fattori predisponenti – ha sottolineato la Presidente della commissione sanità Maria Teresa De Marco – si tratta comunque di un rischio reversibile, se accompagnato a stili di vita corretti, sia sotto il profilo nutrizionale che dell'attività motoria. Con lo screening gratuito cui daremo corso lunedì 9 settembre - afferma ancora Maria Teresa De Marco – vogliamo quindi fare informazione e sensibilizzare i dipendenti comunali sui metodi di conseguimento di uno stile di vita sano ed equilibrato. I dipendenti saranno sottoposti accuratamente ad una anamnesi, alla misurazione della pressione arteriosa e, inoltre, al controllo della circonferenza addominale."