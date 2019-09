Dal 5 all’8 settembre la festa votiva in onore di San Francesco di Paola

"Nella ricorrenza del V Centenario della Canonizzazione di San Francesco di Paola (1519-2019) celebriamo, con spirito di lode e con opera di ringraziamento, la festa votiva per ricordare il patrocinio del Santo sulla Città di Paola in occasione del terremoto del 1905. I giorni dal 5 all'8 Settembre c.m. saranno di preghiera e riflessione per culminare con la tradizionale festa di devozione e affidamento. Pertanto, si inizierà con un itinerario di preparazione articolato con un Triduo di preghiera nei giorni che vanno dal 5 al 7 Settembre con la recita del Santo Rosario animato dalla fraternità del Terz'Ordine di Paola, Canto dei Vespri e Preghiera del V Centenario. Per le ore 18.00 è prevista la Santa Messa e la Catechesi. Giorno 8 Settembre le Sante Messe seguiranno il seguente orario mattutino: 7.00 – 8.30 - 10.00 – 11.30. Quest'anno accoglieremo la Comunità di Trebisacce (Cs) che animerà la Santa Messa delle ore 18.00 con i canti della Corale parrocchiale "Cuore Immacolato di Maria". La solenne Celebrazione Eucaristica sarà presieduta da Rev. Don Vincenzo Calvosa, parroco di Trebisacce. Il servizio liturgico sarà curato dai seminaristi del "Redemptoris Mater" di Fuscaldo. Al termine ci sarà l'omaggio floreale e la lettura dell'Atto di Affidamento al Santo Patrono da parte del sindaco di Paola Roberto Perrotta.

Si ricorda che è possibile lucrare l'indulgenza Plenaria, in occasione del V Centenario della Canonizzazione, alle solite condizioni. Sulla pagina Fb del Santuario e sul sito internet www.santuariopaola.it sarà possibile seguire la diretta della celebrazione di giorno 8 settembre c.m. pomeriggio. La protezione del nostro Santo Francesco sulla Città di Paola ci accompagni sempre sul cammino di santità con la gioia di appartenere a Cristo". E' quanto si legge in un comunicato stampa dei Padri Minimi.

