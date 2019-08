IDM verso il Congresso Regionale: al via tour tra i comuni della Valle dell'Esaro, si parte da San Donato di Ninea (Cs)

Quella tra i responsabili territoriali di IDM - previstA per il prossimo 11 settembre a San Donato di Ninea - sarà una riunione destinata a ridefinire, riorganizzare e rilanciare la presenza di IDM in un territorio, la Valle dell'Esaro, che richiede attenzione, progettualità, rappresentanza.

E per farlo, tra l'altro, è in scaletta per le prossime settimane un vero e proprio tour con incontri in tutti i comuni della Valle con la definizione di temi di approfondimento specifici e l'elaborazione di proposte che integreranno il programma e la proposta politica di IDM in vista del Congresso regionale previsto per ottobre.

"Da tempo - sottolinea Antonella Calabrese, responsabile IDM di San Donato - ci stiamo impegnando in una duplice direzione, se per un verso l'oggetto della nostra attenzione è la rappresentanza del territorio, dall'altro siamo assolutamente consapevoli che nessun percorso di crescita possa avvenire se non compiutamente inquadrato in una strategia di sviluppo regionale.

IDM ci dà questa possibilità proprio perchè la sua cifra distintiva è quella di un coinvolgimento che parte dai territori, riguarda le comunità ma ha un immediato riflesso su scala regionale.

Nei prossimi mesi d'altro canto saranno messe in campo diverse idee di Calabria, ci sarà una lunga ed immaginiamo accesa campagna elettorale e noi, ovviamente, non vogliamo far mancare il nostro contributo in termini di proposte e progettualità.

Accanto a ciò - aggiunge Calabrese - dobbiamo immaginare, come sottolineo da tempo, percorsi di dialogo e collaborazione ancora più stringenti tra i comuni della Valle del'Esaro.

Nello specifico di IDM - conclude la Calabrese - la riunione in programma martedi 11 settembre sarà utile per fissare i temi che svilupperemo in tutti i nostri comuni, incontri che saranno contenutisticamente propedeutici anche rispetto ad uno dei momenti qualificanti di ogni organizzazione politica e cioè il Congresso regionale".