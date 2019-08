Sanità, Magorno (Pd): "Intervenire contro assenza responsabile Direzione Asp Cosenza"

"L'assenza di un responsabile della direzione generale dell'Asp di Cosenza è una cosa grave che deve essere subito risolta". Lo dichiara il Senatore Pd, Ernesto Magorno che continua: "Questa carenza implica l'impossibilità di assumere una serie di provvedimenti indispensabili per i cittadini come, per esempio, l'acquisizione di farmaci salvavita. È un lungo elenco di situazioni bloccate, una vera e propria interruzione di un servizio volto a tutelare la salute dei cittadini. Per questo non bisogna perdere ulteriore tempo. Le autorità preposte hanno il dovere di intervenire. Non si scherza con la salute".

Dettagli Creato Sabato, 31 Agosto 2019 15:27