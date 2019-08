Eletta la prima “Miss Corigliano Rossano”, grande successo di pubblico

Il suo nome è Sophia Aversa ed è la bellissima ragazza eletta "Miss Corigliano Rossano 2019" nella serata della finale del concorso di bellezza organizzato dall'impresario Mimmo Luzzi e svoltasi ieri nell'incantevole cornice del Lido Tropix di Schiavonea di proprietà della laboriosa e competente famiglia Olivieri. La qualificata Giuria – presieduta dal giornalista Fabio Pistoia e composta da Ida Sarlo, Pino Fusaro, Antonio Strigaro, Mattia Scaramuzzo, Debora Mauro, Giuseppe Runza, Rossella Risafi, Bruno Morello e Antonio Straface – ha quindi scelto, non senza poche difficoltà alla luce delle numerose bellezze in gara, la prima "reginetta" della nuova Città unica di Corigliano Rossano, terza della Calabria per densità demografica ed estensione territoriale.

La serata è stata magistralmente condotta dall'apprezzato artista Eugenio Bisogni e dall'infaticabile ideatore del concorso, giunto alla sua quattordicesima edizione, l'impresario Mimmo Luzzi, simpatico patron della manifestazione distintosi per professionalità e spirito organizzativo. L'iniziativa ha registrato la presenza di numerose famiglie, tantissimi giovani e persone d'ogni età, provenienti anche da altri comuni del territorio provinciale per assistere a tale importante momento aggregativo.

"Il concorso di bellezza ideato e organizzato da Mimmo Luzzi – ha dichiarato il Presidente di Giuria Fabio Pistoia – costituisce un significativo elemento per la nostra città per il suo carattere sociale e culturale, per i messaggi di solidarietà, amicizia e leale competizione che emana, nonché politico, alla luce della neonata realtà comunale che oggi vede riunite le realtà di Corigliano Calabro e Rossano in una comunità grande e tutta da costruire". Parole condivise da tutti i giurati, validi professionisti e vere eccellenze calabresi.

Durante la serata sono stati eletti anche, tra i numerosissimi bambini in gara, "Miss e Mister Corigliano Rossano 2019", in un'originale quanto simpatica competizione tra i più piccoli per la gioia delle rispettive famiglie, nonché, attraverso il web, "Mister Corigliano Rossano 2019": l'affascinante Emanuele Capitano. Molteplici gli ospiti succedutisi nel corso della manifestazione, i quali hanno dato vita a momenti di musica, danza, spettacolo, cultura; gran finale con le foto di rito e una splendida torta.

Un grande successo di critica e di pubblico, dunque, per il concorso di bellezza di Mimmo Luzzi, un appuntamento ormai imprescindibile per il settore dell'intera Calabria. Complimenti agli organizzatori e auguri ai vincitori.