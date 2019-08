Ordinanza del dirigente della Polizia Municipale per la partita Cosenza-Salernitana: tifosi possono raggiungere lo Stadio solo percorrendo via degli Stadi

In previsione dell'incontro di calcio Cosenza-Salernitana, valevole per il Campionato di Serie B, che si terrà allo Stadio San Vito Marulla sabato 31 agosto (ore 21), il Dirigente della Polizia Municipale ha emesso ordinanza per disciplinare la circolazione e la sosta.

La viabilità seguirà questo schema:

Divieto di transito dalle ore 18.00 del 31 agosto alle ore 01.00 del giorno successivo, e comunque fino a cessate esigenze, su viale Magna Grecia, in entrambi i sensi di marcia, nel tratto compreso tra la Rotonda di raccordo con la ex SS19 Bis e la Rotonda all'altezza del ponte per Castrolibero. Gli agenti preposti al controllo – precisa l'ordinanza - potranno estendere o modificare le disposizioni in base a sopraggiunte ed imprevedibili necessità di ordine pubblico, di sicurezza, di variazione dei flussi di traffico ed altre contingenze.

L'accesso su viale Magna Grecia è consentito esclusivamente ai mezzi di soccorso pubblico (ambulanze) e ai mezzi di servizio pubblico (forze dell'ordine). I veicoli a servizio delle persone diversamente abili possono raggiungere gli spazi riservati - area di sosta Manutenzione e spazio antistante la bretellina di collegamento con il Comune di Castrolibero direzione Cupole geodetiche - esclusivamente da Via degli Stadi.

Nella medesima ordinanza si dispongono i seguenti tragitti alternativi: i veicoli provenienti o diretti a Castrolibero potranno percorrere via Degli Stadi; i veicoli diretti a Rende potranno percorrere via Panebianco; i pedoni potranno raggiungere lo Stadio solo percorrendo via degli Stadi.