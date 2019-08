Spezzano della Sila (Cs), il 31 agosto il Workshop di Bioenergetica del Fai

La silvoterapia è un metodo curativo che consiste nel toccare e abbracciare gli alberi, o anche solo praticare sport immersi nel verde; le proprietà vibrazionali degli alberi procurano un benessere capace di risolvere numerose patologie e disturbi e di influenzare positivamente l'umore. Da questa idea nasce il Workshop di Bioenergetica che il FAI – Fondo Ambiente Italiano organizza ai Giganti della Sila a Spezzano della Sila (CS) per la serata di sabato 31 agosto.

Dalle ore 18.30, in compagnia di Nino Martino, guida e interprete ambientale nonché direttore nazionale di AIGAE – Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche, che ha collaborato alla realizzazione dell'evento per il FAI, i visitatori potranno scoprire come l'influenza bioenergetica delle piante sia di beneficio per gli altri esseri viventi. Si imparerà a leggere e ascoltare la melodia della natura, a stabilire un dialogo con essa esplicitandone i significati e il genius loci.

Sarà soprattutto un modo per portare ai Giganti della Sila la cosiddetta Heritage Interpretation, metodologia didattica nata negli Stati Uniti che si avvale di specifiche tecniche di comunicazione per guidare il pubblico dei grandi parchi naturali alla scoperta di tutte le loro risorse, un metodo che coniuga narrazione ed esperienza emotiva, capace di suscitare nel visitatore uno speciale legame con il luogo.

Il calendario "Eventi nei Beni del FAI 2019" è reso possibile grazie al significativo sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI; al fondamentale contributo di FinecoBank, già Corporate Golden Donor, che ha scelto di essere a fianco del FAI anche in questa occasione e di PIRELLI che conferma per il settimo anno consecutivo la sua storica vicinanza alla Fondazione. Per il secondo anno si conferma la prestigiosa presenza di Radio Monte Carlo in qualità di Media Partner.

Giorno e orario: sabato 31 agosto 2019, dalle ore 18.30

Biglietti:Intero € 15; Ridotto (6-18 anni) e Iscritti FAI € 8; Residenti nel Comune di Spezzano della Sila € 10; Studenti € 10; Famiglia (2 interi + 2 ridotti) € 25.

Per chi si iscrive al FAI in questa occasione l'ingresso è gratuito.

Per informazioni:I Giganti della Sila, Località Croce di Magara, Spezzano della Sila (CS)

