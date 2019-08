Morano Calabro, paese dei centenari

Il sindaco Nicolò De Bartolo ha ufficialmente reso omaggio alla signora Bettina Mainieri, che lunedì scorso ha festeggiato nell'intimità della sua abitazione, centro storico di Morano, il secolo di vita.

Nell'augurarle ogni bene, De Bartolo - ormai abituato a questo tipo di eventi, per averne annoverato ben quattro solo nel 2019 - ha donato alla saggia nonnina una pergamena ricordo ed ha trascorso con lei e la sua famiglia, radunata per la circostanza, momenti di profonda letizia e filiale condivisione.

«Sono estremamente felice e per certi versi commosso di poter consegnare oggi l'ennesima riconoscenza a una nostra carissima concittadina - ha dichiarato De Bartolo. Grato a nonna Bettina per l'esempio che continua a fornire alle nuove generazioni con la sua quotidianità, costituita da azioni semplici ma affatto prive di significato. Un tempo non lontano le chiamavamo "domestiche virtù"; oggi, purtroppo, nel logorio dell'etica causato da contesti vacui, effetto di una società ahinoi sempre più distratta e indifferente, passano in sordina e spesso rischiano di perdere attrattiva agli occhi del corpo sociale. Per questo come rappresentante istituzionale e come figlio di questa terra rinnovo con affetto i migliori auspici alla signora Mainieri e invito la comunità a manifestare sempre il proprio rispetto a coloro che hanno attraversato le stagioni dell'esistenza valorizzando come un dono il tempo e le relazioni. E con orgoglio arricchiamo il nostro elenco di centenari di un'altra unità».

A nonna Bettina sono pervenuti gli auguri di tutti i moranesi, manifestati in vario modo e con l'ausilio dei social network, divenuti canali di scambio anche per genetliaci e ricorrenze simili.