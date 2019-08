Vertenza Geko, i sindacati chiedono incontro al prefetto di Cosenza

"Le scriventi Organizzazioni Sindacali UIL-TRASPORTI - CS - CSA-Fiadel - CS - SNALV CONFSALV Calabria fortemente preoccupati dello stato di crisi e precarietà in cui versa la conduzione dell'Impianto di Coda di Volpe chiedono un incontro all'ill.mo Sig Prefetto di Cosenza congiuntamente alle parti in indirizzo e rispettivi sindaci facenti parte del Consorzio Vallecrati".

E' la richiesta di incontro avanzata dalle segreterie sindacali al Prefetto di Cosenza, in merito al mancato pagamento dei salari dei dipendenti Della ditta GEKO S.p.A. che attualmente gestisce l'impianto di depurazione di Coda di Volpe in Rende.

Alla base del mancato pagamento dei salari e al rischio di un blocco delle attività, minacciata dall'Azienda Geko con una nota indirizzata a l Prefetto di Cosenza, al Consorzio Vallecrati, ai sindaci del Consorzio e alle Organizzazioni sindacali, la Geko lamenta "un venir meno del pagamento delle fatture da parte di alcuni Comuni e in particolar Modo del Comune di Cosenza che detiene una pendenza di circa € 1.717.000".

"In Particolar Modo il Comune di Rende, di Cosenza, di Castrolibero e di Montalto Uffugo in breve realizzare un confronto generale di politiche tese ad organizzare il lavoro, scelte necessarie alla risoluzione di problematiche legate alla produzione dei servizi, ambiente e sicurezza sul lavoro nell'ambito di un corretto adeguamento della pianta organica, certezza nel SALARIO.

Considerato che le scriventi OO.SS.LL. hanno più volte sollecitato l'azienda Geko S.p.A. di provvedere al pagamento dei salari di tutte le maestranze ma che ciò non è ancora avvenuto.

A tal proposito la Nota N. 00042-AG-CEO-RM-19 del 29.08.19 dell'Azienda GEKO S.p.A. ,inviata a Codesta Prefettura, lascia intravedere un futuro scenario fortemente preoccupante per l'accavallarsi di altre mensilità non retribuite e di un sistema di gestione dell'intero impianto di Coda di Volpe in grande difficoltà sia per l'azienda che per le maestranze attualmente addette.

Difatti il protrarsi delle problematiche in corso determinerebbe una situazione di blocco delle attività alla quale le scriventi OO. SS. LL. non potrebbero garantire inquietudine che man mano sta emergendo all'interno dei lavoratori.

Come RSA Aziendale e come Organizzazioni Sindacali, consapevoli di un confronto vero e costruttivo, consideriamo la interlocuzione necessaria al superamento dell'attuale precarietà delle problematiche in essere".