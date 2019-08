Rende, tornano a riunirsi le commissioni consiliari

Terminate le ferie riprendono le attività istituzionali. Il presidente del consiglio comunale Gaetano Morrone ,in una nota, ricorda che "le commissioni consiliari permanenti sono tornate a riunirsi. E nella giornata di lunedi 2 settembre si insedierà la commissione controllo e garanzia con l'elezione del presidente che spetta ,come da statuto, alle forze di opposizione. Di questa ricordo che ne fanno parte i consiglieri Bonanno, Superbo, Corina, Brogno, De Rose, Cuzzocrea e Beltrano". E ancora il presidente Morrone a comunicare che "oltre alle pratiche ordinarie, da portare al vaglio del consiglio comunale, ,soprattutto, il bilancio consolidato entro fine mese, cosi come preannunciato dal sindaco, sarranno portate all'attenzione del civico consesso alcune pratiche di particolare rilevanza per la città: in particolare la questione dei rifiuti, metropolitana leggera, l'ospedale privato e anche la realizzazione del nuovo Marco Lorenzon". Il presidente del consiglio comunale termina la nota augurando "buon lavoro a tutti i consiglieri comunali e alla giunta comunale guidata dal sindaco di Rende Marcello Manna".

Dettagli Creato Giovedì, 29 Agosto 2019 14:13