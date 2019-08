Aprigliano: una serata con lo chef Enzo Barbieri

Sarà la splendida cornice di un borgo antico nel Comune di Aprigliano ad ospitare, il 30 agosto, uno degli eventi più attesi dell'estate, Calici a Corte, dedicato alla presentazione e alla valorizzazione della produzione vinicola calabrese.



Una manifestazione che vuole offrire a cittadini, turisti e visitatori una serata all'insegna del buon gusto, della cultura e per aprire lo sguardo sulla bellezza di luoghi che hanno mantenuto l'autenticità delle tradizioni.

L'evento è stato organizzato dall'Amministrazione Comunale con la direzione artistica di Enzo Barbieri.

È la prima edizione della manifestazione che si tiene nel Comune di Aprigliano, ma tende ad essere solo l'inizio di un evento che tende a diventare un format da consolidare per diffondere la cultura del buon vivere attraverso la conoscenza dei prodotti vinicoli e agroalimentari locali, una vetrina dedicata al turismo in uno scenario paesaggistico ricco di sapori e di sentori.