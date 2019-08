Corigliano Rossano: domani disinfestazione

Igiene urbana, la notte tra Giovedì 29 e Venerdì 30 sarà effettuata la disinfestazione nel territorio di Rossano. L'intervento sarà effettuato dalle ore 22 alle ore 5.

È quanto fa sapere l'ufficio comunale ambiente precisando che un intervento sarà effettuato anche nel territorio di Corigliano nei prossimi giorni.

Il prodotto che sarà utilizzato non è nocivo per la salute dell'uomo. In via precauzionale si raccomanda di tenere le finestre chiuse e di non esporre fuori biancheria intima e alimenti durante il passaggio dei mezzi.