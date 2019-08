In arrivo la Guida Digitale di San Donato di Ninea (Cs)

a chiesa della Santissima Trinità con la Cappella Ducale, quella della Santissima Assunta risalente al X secolo e campanile duecentesco, il Santuario di San Michele Arcangelo con le due grotte naturali custodite nel borgo antico edificato su uno sperone roccioso. La frazione di Policastrello con la chiesa del Santissimo Salvatore e l'oratorio di San Domenica. I boschi e le sorgenti del patrimonio montano. La tradizionale festa d'autunno dedicata alla castagna.

Sono, questi, alcuni dei principali marcatori identitari distintivi che potranno essere conosciuti ed apprezzati dal territorio e dagli ospiti tramite la Guida Digitale di San Donato di Ninea, consultabile da smartphone e tablet.

È quanto fa sapere il Consigliere delegato al Turismo Ernesto Cucci precisando che a realizzarla sarà l'associazione Calabria Vigorosa, vincitrice di un bando della Regione Calabria.

Natura, cultura, storia, arte, enogastronomia, identità. Ma anche turismo. Saranno queste le sezioni dedicate. Per essere inseriti nella guida come struttura ricettiva e ristorativa è possibile inviare una email all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. , o chiamando al numero 348-9144384 entro Mercoledì 4 Settembre.