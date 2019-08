Agricoltura, Abate: "Quali misure per Piana di Sibari e Alto Ionio cosentino?"

"In queste ore ho inviato una pec al dottor Giacomo Giovinazzo, dirigente de Dipartimento Agricoltura e risorse agroalimentari della Regione, perche' ho ricevuto una missiva a sua firma nella quale viene sancita l'assegnazione suppletiva per l'anno 2019 del carburante ad accise agevolata. Nel suo scritto Giovinazzo fa riferimento alle segnalazioni delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore agricoltura, alla relazione tecnica e illustrativa del settore 2 'Servizi area territoriale Settentrionale' datata 12 agosto 2019 con la quale vengono descritte le problematiche causate dalle forti ondate di calore verificatesi dal mese di giugno a tutt'oggi". E' quanto afferma, in un comunicato, la senatrice Rosa Silvana Abate, capogruppo del Movimento 5 stelle in Commissione Agricoltura. "In sostanza, e' stata autorizzata - prosegue Abate - la concessione dell'aumento di carburante per l'irrigazione delle ortive a pieno campo e delle colture foraggere destinate alla alimentazione zootecnica per l'Altopiano Silano e Media Valle del Crati fino a un massimo del 100% de parametro stabilito dal decreto ministeriale del 30 dicembre 2015 per l'irrigazione. Con la comunicazione a mia firma, invece, ho chiesto di conoscere se la stessa misura e' stata adotta adottata per la Sibaritide e l'Alto Ionio che da anni ormai, soprattutto nel periodo estivo, soffrono del problema carenza idrica. Sempre dalle informazioni in mio possesso pare, infatti, che la Piana di Sibari non sia stata inserita nella relazione inviata alla Regione e i territori soffrono la grande sete visto che non piove da diversi mesi. Il comparto dell'ortofrutta e' quasi in ginocchio".

