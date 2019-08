Inaugurazione Grotta di Lourdes a Pietrafitta presso il Convento Sant’Antonio

Domenica 1° Settembre alle ore 18,00 a Pietrafitta presso il Convento Sant'Antonio alla presenza del Padre arcivescovo Mons. Francesco Nolè sarà benedetta la Grotta realizzata a somiglianza di quella di Lourdes, un oasi di pace e di preghiera incastonata nello scenario meraviglioso del Sacro Convento ritrovo consolante di tutti coloro che non possono andare Lourdes.

L'opera è stata realizzata per volontà del Parroco di Pietrafitta Don Antonio Abruzzini, sacerdote di grande fede e dalla spiritualità mariana, al quale già da tempo i Frati Francescani hanno affidato in custodia il Sacro Convento, che grazie a Dio e sotto la guida di Maria è ritornato a vivere diventando in poco tempo una luce e un luogo dove i fedeli possono sostare e pregare in qualsiasi ora. Tanti i momenti di incontro con il Signore Sabato l'adorazione dalle 21,00 in poi, domenica sera la Santa Messa davanti alla Grotta il giovedì sera la catechesi Biblica incontri di preghiera e momenti di fraternità.

L'opera è stata realizzata esclusivamente con il contributo volontario di tutti coloro che hanno donato una giorno di lavoro e i materiali occorrenti, oltre che all'instancabile apporto spirituale e materiale di Don Antonio Abruzzini instancabile e sempre presente operaio nella Vigna del Signore.