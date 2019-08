Presto alla normalità la situazione del cimitero di Cassano allo Ionio

Presto tornerà alla normalità la situazione riguardante la tumulazione delle salme presso il Cimitero Comunale. Il Comune di Cassano All'Ionio, con determina della responsabile del Settore Affari Generali, Dottoressa Marcella Murfone, ha approvato le operazioni di sorteggio del criterio : "del numero progressivo crescente, in senso verticale, da sinistra verso destra, dall'alto verso il basso", per la numerazione dei 234 nuovi loculi realizzati presso il Cimitero comunale da assegnare. Nell'atto, in premessa si fa riferimento sia al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato all'inizio dell'anno in corso dalla Commissione Straordinaria con i poteri del consiglio comunale, sia alla nomina del responsabile dei procedimenti inerenti la gestione amministrativa del Cimitero nella persona del Dott. Rendo Sebastiano. Con la determina in questione, si dispone anche l'inizio delle operazioni di tumulazione definitiva delle salme attualmente sistemate nell'obitorio del cimitero comunale, stabilendo che l'assegnazione avverrà sulla base della data di decesso e seguendo la numerazione in ordine progressivo e crescente dei loculi. Tenuto conto della conformità tecnica della struttura caratterizzata per ogni blocco da un piano terra e da un piano superiore, le operazioni di tumulazione, si evince dalla determina del responsabile del settore AA.GG., inizieranno dal piano terra secondo il criterio sorteggiato. La prima fila a sinistra e l'ultima a destra rispetto a chi guarda, in considerazione delle dimensioni fuori misura, è stato stabilito che dovranno essere destinate in via prioritaria a feretri fuori misura ed eventualmente in via residuale ai restanti feretri. Copia dell'atto è stato trasmesso all'Ufficio Delibere, al Responsabile del Settore Finanziario e al Segretario Generale, ognuno per la propria competenza, pubblicato nel sito istituzionale e nell'Albo Pretorio Online dell'Ente.

Dettagli Creato Martedì, 27 Agosto 2019 13:18