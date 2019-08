Castrovillari: una tre giorni dedicata alla presenza ebraica sul territorio

La tre giorni castrovillarese sulla presenza ebraica nel Territorio, che è stata avviata nel Protoconvento francescano e che vede pure il capoluogo del Pollino interessato per aver accolto- un Tempo- una di queste comunità che ha abitato nella Giudecca- parte del rione Civita(il centro antico della città)-, è una full immersion multidisciplinare su quanto ci ha trasmesso questa presenza importante esercitando, per vivere- ci suggeriscono le memorie a riguardo-, l'attività di mercante e di artigiano, che la resero forte, economicamente e politicamente, senza nulla togliere all'attività culturale svolta e come testimoniò la cessione della loro scuola alla cittadinanza.

Una serie di fattori che esprimono chiaramente le ragioni dell'appuntamento legato all'identitarietà del luogo ed alla storia di Castrovillari, interessati da questi passaggi, commistioni e residenze che, integrandosi, hanno aiutato a costruire e far crescere l'esistente , con le sue dinamiche sociali, senza sperdere nulla, anzi ribadendo che diversità ed unità sono le categorie che in modo opposto, ma complementare, meglio descrivono l'assunto sulla capacità di essere insieme per.

Questo lo si ritrova nell'espressività, nella cucina e in tutto ciò abbraccia la vita quotidiana come rappresenteranno le testimonianze, i contributi e gli apporti appassionati, nel momento, oltre alcune capacità specifiche della ristorazione locale; queste ultime saranno impegnate nella proposizione di piatti semplici nati nella tradizione ebraica e approdati a noi per la caparbietà di voler trasmettere dei nostri avi, i quali avevano chiaro pure il ruolo dell'incontrarsi e della Tavola come convivio, offerta mutuata e con dovizia anche nella tre giorni rievocativa e propositiva.

Il calendario degli appuntamenti afferma e promuove, riccamente, tutto questo, esprimendo la portata e validità di una fase storica ancora ben impressa nella memoria culturale collettiva e personale, e bisognosa solo di essere ancora riletta, per quello che porta in dote, con i giusti caratteri, strumenti e collegamenti per essere ulteriormente riguadagnata e posseduta con dignità.

"E' la scommessa del progetto firmato dall'Associazione Oikos– sottolinea l'Assessore alla pubblica istruzione Giuseppe Russo per conto dell'Amministrazione Lo Polito, patrocinante e vicina a questo modo di prendere in considerazione impronte che hanno contribuito al cammino locale - premiato dalla Regione Calabria, che lo cofinanzia, nella consapevolezza diffusa che per conoscere un popolo ed i suoi tratti culturali, che hanno partecipato allo sviluppo di un'area, bisogna comprenderne l'anima che viene declinata in ogni cosa, come la presenza ebraica esprime nel mondo, oltre che a Castrovillari e nel Pollino, grazie, inoltre, a una dedizione, pronunciata nel simbolismo in ogni manufatto, che esprime l'esigenza di raccontare e ripetere all'infinito e ovunque i fattori caratterizzanti del proprio popolo."